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Новосибирский научный центр «Вектор», как стало известно, подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Информация об этом была внесена в реестр Минздрава России.

Как сообщал глава «Вектора» Ринат Максютов, «ЭпиВакКорона-Н» имеет несущественные отличия от ранее выпущенной вакцины. Разработка этого препарата необходима для того, чтобы ускорить производство, так как были изменены технологические особенности производства.

Согласно указанной в реестре информации, препарат создан на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Указывается также, что вакцина разработана в виде суспензии для внутримышечного введения.

Разрешение на испытания вакцины были выданы в апреле, в них примут участие 300 добровольцев. Завершиться исследования должны к осени.

Недавно мы сообщали об обновлении рекомендаций по вакцинированию препаратом “Спутник V”. Как отмечается, речь идёт о вакцинации беременных и кормящих женщин.

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