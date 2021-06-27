На сайте medum.ru обновили инструкцию «Спутника V», добавив рекомендации для беременных.

Как сообщается, в рекомендациях указывается, что нет опыта клинического применения Гам-КОВИД-Вак [Спутник V] при беременности. Поэтому ставить прививку данной вакциной беременным советуется лишь в той ситуации, если женщина получит от вакцины больше пользы, чем плоду будет оказан возможный риск. Во время проведения исследований на животных отрицательного влияния препарата, как уточняется, зафиксировано не было.

В случае грудного вскармливания вакцинация «Спутником V» противопоказана. Как было заявлено, в этом случае нельзя исключить возможный риск для ребёнка. Клинических исследований влияния вакцины в такой ситуации также не проводилось.

Недавно эксперты сообщали о том, что даже переболевшим людям необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Как было заявлено, это позволит сформировать иммунитет.