В Telegram-канале главы фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея появились результаты нового социологического исследования.

Жители ЦАР отвечали на вопросы политического характера, по специальному опроснику, составленному ФЗНЦ. В опросе приняло участие 1213 респондентов.

«Хочу поделиться с Вами результатами последнего исследования Фонда защиты национальных ценностей, который отражает реальную ситуацию в ЦАР», — написал социолог.

Причиной проведения опроса среди центральноафриканцев, стала пропагандистская компания западных СМИ против руководства ЦАР и российских инструкторов:

«ЦАР подверглась информационной атаке. Для тех, кто не в курсе рассказываю: на прошлой неделе президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Западные СМИ не оставляют попыток дискредитировать отношения между ЦАР и Россией».

Социолог подчеркнул, что связана такая агрессия с утратой привычных позиций западных стран в африканском регионе.

«Сотрудничество между Москвой и Банги, направленное на стабилизацию мира в ЦАР, не дает покоя нашим западным и европейским “партнерам”. А потому они опускаются до откровенной клеветы и подмены фактов, подрывая хрупкий мир в африканской стране», — рассказал он.

По данным ученого, около 70% опрошенных центральноафриканцев уверены, что острая фаза политического кризиса миновала. Другим аспектом исследования является поддержка властей гражданами: 94% респондентов положительно оценивают деятельность президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Также, подавляющее большинство жителей республики выражают поддержку (92,8%) вооруженным силам. В тоже время, жители страны крайне негативно оценивает присутствие контингента ООН (70%).

Глава фонда не забыл упомянуть, что центральноафриканцы крайне негативно относятся к Франции из-за агрессивной политики Парижа. Вместе с тем, 94% граждан республики выступают за сотрудничество с Российской Федерацией:

«72% опрошенных отрицательно оценивает действия французских партнеров по разрешению кризиса в стране. В то же время, участие российских партнёров, наоборот, положительно оценивает почти 94 процента респондентов. Более того, у жителей ЦАР сформировалось четкое представление о том, кто на самом деле совершал преступления во время военного кризиса в ЦАР (декабрь 2020 – апрель 2021 года)».

Не меньшее количество отрицательных отзывов африканцев вызывает бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» и наемники из Судана и Чада. Причиной такой «немилости» проста – радикалы продолжают терроризировать население страны на пограничных территориях.