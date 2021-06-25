Опубликованные недавно в Сети кадры с черноморского побережья вызвали среди остальных россиян удивление и сильное возмущение.

Как отмечается, в то время, когда в городах вводятся новые меры ограничения, связанные с коронавирусом, отдыхающие в курортных городах и не думают носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Местный житель недавно на своей странице в Instagram поделился кадрами, снятыми на пляже.

На записи можно увидеть, что люди отдыхают на пляже, сидя на полотенцах чуть ли не на головах друг у друга, те, кто плавает в море, также находятся на весьма близком расстоянии. Как было указано, туристы заполнили всю береговую линию, и, по словам автора публикации, найти свободное место сложно.

С ним согласились комментаторы, которые также заявили, что воды в море меньше, чем людей на пляже. Кроме того, они выразили возмущение и заявили, что туристы, по всей видимости, приехали сеять заразу.

Недавно эксперты сообщили, что Сочи стал наиболее загруженным российским курортом. Как было отмечено, в среднем в июне было забронировано 70% отелей.