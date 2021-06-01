Сочи стал наиболее загруженным на первую половину лета курортом в России. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России и гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Согласно его заявлению, в Сочи на данный момент забронировано около 71% всех гостиниц и отелей. Чуть меньше загружен город Алушта, расположенный в Крыму. Здесь забронировано примерно 70% всех отелей. В Анапе забронировано примерно 68% всех номеров.

Как сообщили эксперты, на общую долю бронирований туров в июне немалое влияние оказала акция туристического кешбэка. Благодаря этому удалось достичь показателя в 90%. А вот вторая половина лета и начало осени на данный момент ещё менее востребованы, и путёвки на это время ещё можно купить.

Недавно жители Сочи попросили туристов в этом году к ним не приезжать. Своё желание они аргументировали постоянными пробками, которые появились из-за большого количества туристов.