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Углубление взаимоотношений между Россией и Китаем в военной и других сферах очень пугает Соединенные Штаты. Поэтому Вашингтон будет делать все возможное, чтобы поссорить двух своих ключевых конкурентов, уверен эксперт американского издания The National Interest Джон Рюль.

Он отмечает, что сейчас США активно занимаются поиском тех проблем в отношениях между Китаем и Россией, которые можно раздуть до глобального масштаба и в результате ухудшить отношения стран между собой.

Эксперт также признает, что и Пекин, и Москва давно разгадали эту игру. Поэтому любая попытка рассорить их сразу же всплывет наружу. Кроме того, во избежание неприятных сюрпризов РФ и КНР не выставляют на всеобщее обозрение свои разногласия.

По мнению автора, у США сейчас есть лишь один способ предотвратить интеграцию России и Китая – ослабить, а то и вовсе отменить антироссийские санкции. Также Вашингтон должен прислушаться к Москве и предложить ей сотрудничество на равных, а не диалог с позиции силы.

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