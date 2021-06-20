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Резиновые лодки, которые США передали Украине, могут в определенных условиях превратиться в достаточно грозную силу, считает военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он поразмышлял о том, где именно Киев может начать наступление на Донбасс и привел свои соображения по этому поводу.

Над лодками многие смеялись, напоминает эксперт. Но на самом деле они идеально подходят для скрытой высадки десанта. Воспользовавшись ними, подразделения ВСУ могут появиться там, где их абсолютно никто не ждет. К примеру, в районе поселка Седово или в окрестностях Новоазовска.

Появление десанта на юге самопровозглашенной ДНР обеспечит Украине эффект неожиданности, благодаря которому она сможет выдавить ополчение из ключевых населенных пунктов и оперативно добраться до границы с Россией.

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