Появление в китайской провинции Цзянсу загадочного гигантского корабля, однозначно принадлежавшего России, спровоцировало панику Соединенных Штатов. Несмотря на то, что судно их совершенно не трогало, американские вопли «Немедленно прекратите» услышал весь цивилизованный мир. Китайское издание Sohu рассказало, что произошло и почему это не понравилось США.

Таинственным кораблем оказался российский ледокол, который преодолел толстые льды Северного Ледовитого океана и привел с собой газовоз «Ямал», доставивший в Китай природный газ из РФ. Авторы выражают восхищение этим путешествием, так как в любой момент российские корабли могли потерпеть крушение, и «Газпром» понес бы крупные убытки. Однако ничего такого не произошло.

Что вызвало негативную реакцию США? Все дело в том, что раньше именно у Соединенных Штатов Китай покупал природный газ. Причем делал это по невероятно высоким ценам. Разумеется, Вашингтон такая ситуация вполне устраивала. Пока не появилась Россия, способная пересечь Северный Ледовитый океан и доставить голубое топливо на гораздо более выгодных условиях.

Помимо этого, в США говорит банальная зависть. Российские ледоколы полностью отвечают своему предназначению и пробивают даже толстые арктические льды. Причем в распоряжении Москвы имеется около 40 таких кораблей. Соединенные Штаты владеют только одним и еще два они взяли в аренду у Норвегии.

Такими силами установить контроль над Арктикой у США не получится никогда, поэтому они завидуют России. И все чаще заявляют, что РФ чуть ли не оккупировала северный регион планеты. Не думая о том, что именно Москва разрабатывает Арктику еще со времен Советского Союза.

Третья причина ярости Вашингтона – это улучшение отношений между Россией и Китаем. Два государства все чаще сотрудничают в промышленной и космической сферах, в торговле и других областях. США же от бессилия приходится выдумывать все новые обвинения в адрес оппонентов, вводить санкции и просто брызгать слюной, заходясь в криках о «российской агрессии» и попытках «захватить Арктику».