Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В эксперименте по организации «бесковидных» пространств для привитых посетителей планируют поучаствовать более ста московских кафе, баров и ресторанов.

Информация со списком участников опубликована на портале инновационного кластера Москвы. В размещенном сообщении при этом отмечается, что количество зараженных в столице с каждым днем увеличивается, из-за чего властям приходится закрывать общественные места. Однако было решено провести эксперимент, задача которого заключается в сохранении доступности ряда услуг для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу.

Соответствующий эксперимент начался 19 июня и завершится через 10 дней. Посетить представленные в списке рестораны и кафе можно будет только тем жителям Москвы, которые поставили прививку и могут подтвердить это при помощи QR-кода с портала госуслуг.

Вам может понравиться

НАТО проводит реформы и готовит европейских бойцов воевать вместо украинцев

Войска Соединенных Штатов и Великобритании несколько расслабились в сражениях с противниками, которые уступают им как по подготовленности личного состава, так и по вооружению и технике. Сейчас ситуация в мире изменилась

В США заявили о необходимости прекратить считать Россию “плохими парнями”

Соединенные Штаты должны вычеркнуть Россию из списка «плохих парней», заявил старший научный сотрудник Фонда оборонных приоритетов Дэниел Дэвис. Его высказывания приводит американское издание 19fortyfive. Дэвис отметил, что гораздо лучшим решением

Владимир Путин: “Единая Россия” стремится победить на выборах ради лучших результатов для страны

Партия «Единая Россия» хочет победить на очередных выборах в Государственную Думу. Причем ей это нужно не ради удовлетворения каких-то собственных амбиций, а ради получения шанса добиться лучших результатов для государства,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 июня – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 21 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 июня – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 21 июня – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 21 июня – переменная облачность, до 27 °C | Армавир: погода, 21 июня – ясно, до 28 °C |