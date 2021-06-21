В эксперименте по организации «бесковидных» пространств для привитых посетителей планируют поучаствовать более ста московских кафе, баров и ресторанов.

Информация со списком участников опубликована на портале инновационного кластера Москвы. В размещенном сообщении при этом отмечается, что количество зараженных в столице с каждым днем увеличивается, из-за чего властям приходится закрывать общественные места. Однако было решено провести эксперимент, задача которого заключается в сохранении доступности ряда услуг для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу.

Соответствующий эксперимент начался 19 июня и завершится через 10 дней. Посетить представленные в списке рестораны и кафе можно будет только тем жителям Москвы, которые поставили прививку и могут подтвердить это при помощи QR-кода с портала госуслуг.