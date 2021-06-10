На церемонии встречи с президентом США Джо Байденом 8 июня в начале его текущего официального визита в Европу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил представителями СМИ, что все более изощренные кибератаки на отдельные страны-члены НАТО могут вызвать ответ всего Североатлантического альянса.

Как сообщает об этом портал ВМС США USNI News, заявление генсека НАТО прозвучало «в качестве серьезного предупреждения противникам». Альянс рассматривает кибернетическую сферу «как оперативную военную область», – заявил Йенс Столтенберг в понедельник изданию The Atlantic Council. Он напомнил, что несколько лет назад Североатлантический альянс согласился с тем, что кибератаки должны рассматриваться и восприниматься как военное нападение на страну-члена НАТО с суши, воздуха или моря, и могут вызвать коллективный ответ, основанный на статье 5 договора о создании НАТО.

В качестве примера наиболее частого вмешательства в дела других стран он отметил «вмешательство России во внутренние выборы» и кибератаки на ее соседей, а также агрессивное военное поведение на Украине. Он особо упомянул атаки вредоносного ПО из России через Solar Wind и парламент Германии.

По его словам, «агрессивные действия Москвы» остаются «серьезной проблемой» для альянса. Столтенберг добавил, что военные учения НАТО теперь включают сценарии кибервойны. Он отметил, что альянс создал кибер-доменный центр в Эстонии для отслеживания атак, а также для обмена передовым опытом с членами альянса. «Союзники по НАТО могут помочь друг другу», – сказал Столтенберг.

Выступая за неделю до саммита НАТО в Брюсселе, Столтенберг отметил, что важно «выявить плохое поведение, когда мы его видим». По его словам, в своих отношениях с Кремлем альянс придерживается двуединого подхода – «сильного и твердого», но открытого для диалога по вопросам контроля над вооружениями, способов снижения напряженности в Европе и изменения климата. Для сдерживания будущего «использования Кремлем военной силы против своих соседей» НАТО теперь располагает четырьмя боевыми группами в самых восточных странах альянса и осуществляет более широкое военно-морское присутствие в Балтийском и Черном морях, включая проведение там крупных учений. НАТО также оказывает «политическую и практическую поддержку» Украине в ее борьбе с сепаратистами.

Поскольку пять членов альянса являются арктическими странами, этот регион привлекает «все большее внимание и присутствие» к морским патрульным самолетам и подводным лодкам НАТО. Столтенберг в связи с этим сказал, что такие шаги «демонстрируют необходимое присутствие», поскольку Россия перемещает все больше самолетов и сил на север. По его словам, во многих случаях Москва «вновь открывает старые базы времен холодной войны» в то время, когда морские пути через Арктику остаются незамерзающими в течение более длительных периодов времени. Россия занимает самую большую территорию в Арктике и считает Северный морской путь проходящим в пределах своих границ.

В числе других важных заявлений генсека НАТО сказано, что Коммунистическая партия Китая «не разделяет наших ценностей». Столтенберг сослался на подавление Пекином демократических сил в Гонконге и обращение с меньшинствами, такими как уйгуры.

Что касается Афганистана, политический глава НАТО заявил, что альянс «никогда не намерен оставаться там навсегда». Он подчеркнул, что сейчас эта страна сильно отличается от той, какой она была в 2001 году, являясь убежищем для «Аль-Каиды». Столтенберг также добавил, что «решение о завершении военной миссии было трудным». Он добавил, что «помощь альянса национальному правительству продолжает сохранять с трудом завоеванные достижения».