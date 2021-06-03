Компания Stack Overflow, находящаяся в числе лидеров в сфере информационных технологий, продана за 1,8 миллиарда долларов технологическому инвестиционному фонду Prosus. Благодаря этому она сможет существенно расширить охват международного сообщества, а также распространить по всему миру свой ключевой продукт Stack Overflow for Teams.

Этот интернет-сайт, который открывает пользователям возможности для комфортной совместной работы и обмена информацией, в настоящий момент используется тысячами компаний. Еженедельно платформу посещают почти 85 процентов всех известных разработчиков, которые ориентированы на обучение.

Платформа дает возможность получать квалифицированные ответы на вопросы, которые в настоящий момент появляются в на ресурсе буквально каждые 14 секунд. Всего за время работы сайта его посетителям больше 50 миллиардов раз была предоставлена качественная помощь.