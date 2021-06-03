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Создатели бенчмарка AnTuTu выпустили девятую версию своего приложения, а также представили новый рейтинг самых мощных смартфонов, в котором уже учитываются изменения в схеме тестирования флеш-памяти, ОЗУ и видеоускорителя.

Уверенное первое место в этом рейтинге занял смартфон Black Shark 4 Pro с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. В тестировании он набрал 830 022 балла. На второй и третье позициях оказались Red Magic 6 Pro и OnePlus 9 Pro с результатами 829 900 и 828 748 баллов.

Все устройства из тройки лидеров построены на базе процессора Snapdragon 888. Рейтинг девайсов среднего ценового уровня возглавил аппарат Xiaomi Mi 11 Lite 5G на платформе Snapdragon 780G, а следом за ним пристроились Redmi 10X 5G (Dimensity 820) и IQOO Z3 на Snapdragon 768G.

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