Компания Check Point, которая занимается вопросами информационной безопасности, выявила 23 приложения для девайсов на платформе Android, которые используются для обнародования персональных данных. Специалисты утверждают, что таким образом в открытом доступе оказалась информация о 100 миллионах пользователей мобильных устройств.

Эксперты считают, что эти приложения наделены слабыми механизмами защиты, из-за чего их легко взломать и организовать утечку персональной информации в сеть. По их словам, в этих программах неверно выставлены настройки соединения с базами данных, уведомления и другие параметры. Все это позволяет злоумышленникам не только похитить данные пользователей смартфонов, но еще и навредить самим разработчикам ПО.

В качестве примеров таких уязвимых приложений специалисты назвали Screen Recorder, T’Leva, iFax и прочие. Также они напомнили, что недавно в магазине Android появилась программа, которая маскировалась под браузер Chrome и воровала информацию о платежных картах.