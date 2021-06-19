Эксперты издания HotHardware сравнили предварительную сборку операционной системы Windows 11, которая недавно оказалась в свободном доступе в результате утечки, с «десяткой». И оказались недовольны низкой производительностью новейшей ОС.

Авторы исследования установили Windows 11 Home на довольно мощные ноутбуки Lenovo IdeaPad Slim 7 и Dell XPS 13 9300 с процессорами AMD Ryzen 7 4800U и Intel Core i7-1065G7 соответственно, и «погоняли» девайсы по разнообразным бенчмаркам. Выяснилось, что в большинстве тестов новая система проигрывала своей предшественнице, замедляя работу портативных компьютеров. Причину столь низкой производительности системы эксперты установить не сумели.

Напомним, что новая операционная система будет представлена компанией Microsoft уже 24 июня. В интернете ее уже окрестили Windows 11, хотя разработчик официально не подтвердил, что ОС будет называться именно так.