Британские специалисты назвали несколько неочевидных признаков, по которым можно определить диабет второго типа.

Так, следует насторожиться, если человек начал без какой-то либо причины, такой как диета или изменение образа жизни, терять вес. Как указывается, необоснованная потеря веса более чем на 5% от текущего веса за 6-12 месяцев является поводом для того, чтобы посетить врача. Это может быть признаком не только диабета, но и других опасных заболеваний.

Кроме того, на диабет может указать ячмень – воспаление на краю века. Как указывается, люди с диабетом более подвержены развитию данной инфекции. Её симптомами являются болезненность век, отеки и покраснения, слезотечения и раздражение из-за яркого света.

Недавно специалисты рассказали об опасных “веснушках”. Как отмечается, такие пятна на лице могут являться признаком рака.