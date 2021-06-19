Индийская ракета «БраМос» в современном варианте представляет серьезную угрозу для Китая, уверены эксперты издания Sohu. Они поясняют, что разработка этого боеприпаса началась еще 20 лет назад, причем с Индией весьма активно сотрудничала Россия.

Нью-Дели, по словам специалистов, связывает огромные надежды с крылатой ракетой BrahMos 3, получившейся после разработки и многочисленных модернизаций. Она выпускается в нескольких вариантах. Так, уже готовы снаряды наземного, морского и воздушного базирования. Кроме того, стремительными темпами продвигается создание гиперзвуковой BrahMos NG, которая должна выйти на испытания уже в 2024 году.

Наземная версия BrahMos 3 успешно прошла тестовые запуски в ноябре 2020-го. Она попала точно в цель с отклонением от нее буквально в 1 метр. Кроме того, испытания показали, что радиус действия ракеты увеличился до 400 километров. Именно этот факт заставил Китай беспокоиться.

Еще один повод для тревоги – это «русский стиль», в котором выполнена головка самонаведения ракеты, пишет эксперт. Она оснащена пассивным и активным радарами, которые действуют последовательно. Первый задействуется во время полета, позволяя снаряду не сбиваться с курса. Второй же активируется в непосредственной близости от цели, устанавливает максимально точное ее местоположение, что и обеспечивает минимальное отклонение.

В предыдущих версиях использовались лишь инерциальное и спутниковое наведение, из-за чего точность попадания была несколько ниже.

Еще одна особенность, которая пугает китайского эксперта, заключается в способности ракеты «пикировать» на цель, нанося удар по ней сверху. Этот самое пикирование дает боеприпасу возможность разогнаться до 2,8 чисел Маха и сделать атаку максимально мощной. Столь сильный удар разнесет на осколки любую цель.

Автор публикации заявляет также, что ракета BrahMos ранее не считалась Китаем опасным вооружением. Но сегодня это уже не устаревший боеприпас с низкой производительностью, а по-настоящему мощное оружие. Ракета представляет для КНР гораздо большую опасность, чем техника, находящаяся у границ Поднебесной. Поэтому необходимо очень внимательно отслеживать любые действия с ней.