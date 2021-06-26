Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин осадил украинского эксперта Сергея Запорожского, принявшего участие в шоу.

Как сообщается, во время передачи был поднят вопрос о недавнем инциденте с эсминцем Великобритании Defender, который зашёл в территориальные воды России. По словам Запорожского, пограничники России не имели права открывать огонь по кораблю Великобритании, вместо этого катера ФСБ должны были поприветствовать британцев и не мешать. Он объяснил это тем, что эсминец Великобритании проходил через международные воды на законных основаниях.

В ответ на это Шейнин напомнил, что власти Великобритании намеренно скрыли правду о произошедшем инциденте. К примеру, они заявили, что Россия не открывала по их кораблю огонь. Также Шейнин спросил: «Если вы говорите, что по вашему кораблю, по которому мы не стреляли, мы открываем огонь и топим его, то вы открыты для отношений?». Как он заявил, это путь логики.

Но Запорожский после этого заявил, что из-за инцидента в Чёрном море Запад не пойдёт на уступки России и в особенности это касается принадлежности Крыма. По его словам, «все земли должны вернуться домой».

Комментируя это, Шейнин заявил, что Крым захотел вернуться в Россию и вернулся. Также он указал, что если «все должно вернуться», то США остаётся вновь стать частью Британской империи.

Ранее мы сообщали, кто именно принял решение о проходе эсминца Defender через территориальные воды России. Как было заявлено, это решение принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на возражения других политиков.