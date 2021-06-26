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Идею отправить эсминец Defender через российские территориальные воды у Крыма подбросил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Но решение об ее реализации принимал лично премьер-министр Борис Джонсон, пишет издание The Telegraph.

По данным, имеющимся в распоряжении журналистов, против этой идеи выступал глава дипломатического ведомства страны Доминик Рааб. Он совершенно резонно полагал, что Россия не упустит возможность использовать вторжение в крымские воды в собственных интересах.

Между Раабом и Уоллесом возник длительный спор, поэтому вопрос о маршруте эсминца передали Джонсону. Он принял решение осуществить «мирный проход» через Крым. Уже после инцидента, в котором корабль был вынужден сменить курс, премьер-министр заявил, что судно находилось в международных водах и не нарушало никаких правил и норм.

Напомним, что эсминец все же вышел из территориальных вод России, однако для этого пришлось осуществлять предупредительное бомбометание и обстрел корабля.

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