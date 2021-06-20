Об этом сообщает интернет-издание Srbija Danas, оценивая событие как «самое значимое укрепление сербских вооруженных сил» со времен существования ЮНА (армии прежней Югославии). Первая батарея зенитно-ракетного комплекса средней дальности FK-3, произведенная Китаем по образцу российского С-300, должна быть передана сербской армии до конца года.

Как отмечает издание, Сербия станет первым зарубежным пользователем данного оружия. Китайские ракеты для защиты от атак из воздушного пространства являются важнейшим элементом модернизации вооружения, намеченным для частей ВВС. Однако система FK-3 станет пусть и главным, но не единственным пунктом в списке закупаемой военной техники, поставка которой ожидается в ближайшие полгода.

Президент Сербии Александр Вучич недавно заявил, что реализация крупных военно-технических соглашений точно состоится. «В ближайшие полгода прибудет много нового оружия. Закупается много образцов, и многое уже оплачено», – сказал Вучич, не уточнив, о каких типах оружия идет речь.

Srbija Danas приводит следующие характеристики комплекса FK-3:

Дальность – 27 километров по высоте, до 100 километров по расстоянию.

Задачи: комплекс может воздействовать на шесть целей 12 ракетами одновременно.

Комплектность: батарея состоит из трех машин с четырьмя ракетами и мобильной РЛС.

Производитель: китайская компания SRMIES.

Начало серийного производства – 2014 год.

Одновременно с подготовкой к приему нового ЗРК организуются подбор и переобучение личного состава. Некоторые офицеры ВВС Сербии уже посетили Китай с целью прохождения начальной подготовки, и планируется ускоренная подготовка военного персонала для использования «китайских С-300». Кадровый состав будет обеспечен за счет переобучения частей, которые в настоящее время служат на ракетных комплексах «Нева», а также путем переучивания экипажей комплекса «Куб», который решено вывести из эксплуатации в связи с истечением годности запасов ракет, – заявил Srbija Danas источник из военного командования.

В перечне крупных поставок вооружения и военной техники, о которых объявил президент Сербии, также содержится как минимум одна батарея российской зенитно-ракетной системы «Панцирь», в ее улучшенной версии «С1». Сербская армия уже имеет такой ЗРК с начала прошлого года, – он включает в себя радар большей дальности действия и вооружение из новых ракет, являясь лучшей защитой от вражеского вмешательства. Как сообщается, дальность версии ЗРК «Панцирь-С1» стала вдвое больше – до 40 километров.

Сербия также ожидает поставки французских ракет «Мистраль», которые будут установлены на отечественные боевые бронированные машины. Договор о покупке этого оружия был заключен два года назад. Вертолеты также находятся в списке пожеланий государственного и военного руководства, которое должно дополнительно усилить ВВС для выполнения различных задач.

По крайней мере, один из трех заказанных и оплаченных вертолетов «Airbus X-215 superpuma» должен приземлиться на территории Сербии в этом году. Эти самолеты войдут в состав вертолетной эскадрильи Министерства внутренних дел Сербии не позднее апреля – когда истечет согласованный срок поставки. Согласно предыдущим объявлениям, франко-немецкий производитель прошел большой путь в сборке этих самолетов, поэтому поставка возможна до конца 2021 года.

В военных кругах давно говорят о возможности закупки сложной боевой техники – дронов, систем разведки и помех, радаров. В список стран-производителей вошли Франция, Израиль, Россия, Турция и другие. В перечень пожеланий сербской армии также входит российская система радиоэлектронной борьбы «Красуха».