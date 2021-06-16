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Непрекращающиеся учения НАТО на территории Украины, рядом с ней или в акватории Черного моря – это всего лишь ширма для подготовки войны с Россией, считает сенатор Франц Клинцевич. Он заявляет, что США под таким плотным прикрытием планирует строительство своих военных баз на украинской земле.

Кроме того, корабли НАТО, которые с завидной регулярностью входят в Черное море, сменяя друг друга, по факту проводят разведку. Они выясняют реальные возможности Черноморского флота РФ, тренируют свой личный состав, проводят рекогносцировку на местности.

Клинцевич напомнил, что натовские корабли практически постоянно находятся в Черном море. Так, в январе в акваторию заходили эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук», а после этого в гости к Украине заглядывали патрульные корабли Соединенных Штатов и Великобритании. Сейчас в Черном море находятся фрегат «Эвертон» из Голландии, британский эсминец «Дефендер» и американский ракетоносец «Лабун».

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