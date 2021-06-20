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Гиппокамп, формирующий долговременную память в мозге человека, принимает непосредственное участие еще и в работе кратковременной памяти. Именно благодаря ему люди обладают способностью быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Такой вывод сделали ученые Northwestern Medicine под руководством Джеймса Крагеля, которые провели соответствующее исследование.

Они привлекли добровольцев, от которых требовалось разглядывать сложные для быстрого восприятия изображения. Одновременно с этим эксперты наблюдали за движениями глаз испытуемых и отслеживали активность их мозга.

В результате выяснилось, что когда мыслительный орган начинает усваивать информацию, получаемую посредством визуализации, он активирует кратковременную память.

По словам Крагеля, гиппокамп таким образом вынуждает мозг сосредоточиться на тех вещах, на которые человек смотрит. Позже эта информация, сохраненная в кратковременной памяти, дает ему возможность буквально на лету осуществлять переоценку ситуации и принимать быстрые решения.

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