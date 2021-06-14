На понедельник в Брюсселе запланирована встреча глав государств и представителей власти стран-участниц Североатлантического альянса. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что хотя на эти переговоры выделяется всего несколько часов, они способны положить конец эпохи Трампа, который в 2018 году грозил чуть ли не вывести США из НАТО.

Авторы публикации считают, что нынешняя встреча должна исправить ситуацию. Новый президент США Джо Байден намерен исправить ошибки своего предшественника и наполнить Альянс «новой энергией». Особое внимание должны привлечь встречи между представителями государств, которые в настоящий момент находятся в состоянии конфликта.

Эрдоган и конфликты интересов

Так, эксперты считают, что наиболее важными будут встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Он намерен провести переговоры сперва с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским лидером Джо Байденом.

Конфликт Турции с Грецией развивается вяло, но он все же не прекратился. С Соединенным Штатами скорее всего будет обсуждаться вопрос зенитно-ракетных комплексов С-400 и санкций, которые были введены Вашингтоном против Анкары. Германия же скорее всего выступит в роли своеобразного посредника, так как она считает, что конфликты внутри НАТО негативно влияют на сотрудничество.

Космос и киберпространство

Уже сейчас известно, что на встрече представители стран-участниц Альянса намереваются принять документ «Сдерживание и оборона в евроатлантическом регионе», касающийся ядерных угроз.

Кроме того, политики намерены уделить внимание атакам в космосе и киберпространстве. Речь пойдет о том, чтобы приравнять их к вооруженному нападению и в случае необходимости задействовать пятую статью Устава НАТО, подразумевающую коллективную оборону.

Без России не обойдется

Большая часть встречи, разумеется, будет посвящена России. Все дело в том, что ранее Североатлантический альянс назвал главными своими врагами РФ и терроризм. Вычеркнув из этого списка Китай.

Новые документы по «российскому вопросу» будут приниматься с учетом актуальных событий. К ним относятся и взрывы во Врбетице, которые никто даже не потрудился доказывать, и гибридные нападения на союзников НАТО, под которыми подразумевается Украины, и активная разработка в РФ гиперзвукового оружия.

Эксперты отмечают, что участники встречи собираются заявить о противодействии этим угрозам, но будут пытаться смягчать формулировки высказываниями о «готовности к диалогу». Каким он будет, давно известно. Как и то, что Россию диалог с позиции силы совершенно не устраивает.

По результатам встречи Альянс намерен принять новую декларацию, которая учитывает все последние события. В этом 40-страничном документе, помимо упомянутых вопросов, планируется расписать мнение НАТО о ситуации в мире, его будущем и отдельных аспектах дальнейшей деятельности блока.