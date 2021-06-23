Родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночестве, а также беременные, вставшие на учёт на ранних сроках, получат новое пособие.

Как сообщается, выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России. Подать заявление на выплату можно будет уже с 1 июля. Для того, чтобы оформить заявление на получение выплаты, следует воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться в ПФР. Размер выплат высчитывается по регионам на основании установленного прожиточного минимума.

Так, неполные семьи получат 50% прожиточного минимума на ребёнка, при этом пособие устанавливается на каждого малыша, если их в семье несколько.

Беременные могут рассчитывать на 50% от прожиточного минимума, который установлен на трудоспособного взрослого. Выплата пособия будет осуществляться ежемесячно.

Недавно вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что проблему бедности в стране придётся решать за счёт пособий. По его словам, выплачивать их нужно тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.