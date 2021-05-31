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Вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что решать проблему бедности следует введением пособий.

Как заявил Белоусов, в настоящее время нет иного способа разобраться с данной ситуацией, кроме как начать выплачивать пособия. Предназначены они должны быть для граждан, угодивших в трудную жизненную ситуацию. Также Белоусов рассказал, что сейчас государство уже научилось определять людей из этой категории, а также своевременно доводить до них денежные средства.

Решает задачу с пособиями для бедных людей, как сообщил Белоусов, нужно при помощи «социального казначейства», которое сможет оценивать доходы, имущество, и так далее, и оказывать необходимую помощь тем, кому она действительно нужна. Как отметил вице-премьер, осуществляемая поддержка будет адресной.

Ранее в Госдуме приняли новый закон, направленный на поддержку семей с детьми. Также он касается беременных женщин, и малообеспеченных семей с детьми в возрасте 8-16 лет.

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