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Россия долгое время отставала от Запада в сфере производства разведывательных и ударных беспилотных аппаратов. Однако сейчас она готова перехватить у Соединенных Штатов превосходство в небе. Созданный российскими конструкторами дрон «Альтиус-РУ» по большинству параметров обходит американский MQ-9 Reaper, который считается лучшим БПЛА в мире.

Разработанный в США «Жнец» способен выполнять как разведывательные, так и ударные функции. Последние обеспечиваются управляемыми бомбами GBU-38 и GBU-12, а также ракетами AGM-114 Hellfire. MQ-9 рассчитан на 38 часов беспрерывного полета и управляется двумя операторами.

Характеристики «Альтиус-РУ» показывают, что он превосходит американский дрон. Во-первых, российский БПЛА способен находиться в небе в два раза дольше – 76 часов. Во-вторых, он управляется лишь одним оператором и наделен искусственным интеллектом. Последний может принимать решения самостоятельно, ориентируясь на окружающую обстановку.

«Альтиус-РУ» оснащен российским двигателем ВК800-В, мощность которого составляет 800 лошадиных сил. Изначально конструкторы использовали немецкий силовой агрегат, но затем перешли на отечественный, который обладает гораздо меньшим весом.

Первая партия «Альтиус-РУ» поступит на вооружение ВКС России уже в следующем году. Это позволит громко заявить о способности российских конструкторов создавать беспилотные летательные аппараты, не имеющие аналогов в мире.

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