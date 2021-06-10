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В информационном агентстве «Русская весна» сообщили, что военная база в Сирии, ранее принадлежавшая американским войскам, перешла под полный контроль армии России.

Речь идет об аэродроме Эт-Табка, расположенном на севере арабской республики. Около 7 лет назад она была захвачена террористами, которые выбили из нее сирийскую правительственную армию. Затем их вытеснили оттуда американские военные силы. Однако когда Турция заявила о начале своей военной операции в Сирии, командование США решило покинуть данную базу.

В результате российские вооруженные силы заняли пустующий аэродром. На его территории расположено несколько вертолетных площадок, которые будут использоваться для обеспечения безопасности мирных жителей в регионе.

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