Американские военные, входящие в международную коалицию, снова попытались нарушить протоколы деконфликтации в Сирии и прорваться в провинцию Хасеке. Однако колонна из четырех бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и MaxxPro была остановлена российской военной полицией.

Военнослужащие РФ, которые дежурили на сирийской трассе M-4, заблокировали движение колонны и вынудили бронеавтомобили коалиции отправиться обратно. Произошло это в окрестностях населенного пункта Телль-Тамре.

Напомним, что провинция Хасеке находится под контролем российских военных. Чтобы осуществлять патрулирование в этом регионе, войска коалиции должны заранее договариваться с военной полицией РФ. Но в данной ситуации никаких официальных уведомлений не было, поэтому у россиян имелись все основания развернуть колонну.