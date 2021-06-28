Жительница Сибири по имени Екатерина, которая переехала в Португалию, рассказала, как в этой стране относятся к русским.

По словам Екатерины, в Португалии она побывала в 2014 году с мужем. Оказалась она там во время путешествия, так как из Лиссабона выходил круизный лайнер, на котором она планировала отправиться отдыхать. Страна очень понравилась россиянке и она посетила её ещё несколько раз.

Затем Екатерина приобрела в регионе Алгарви недвижимость, но из-за сложностей с переездом семья перебралась в новый дом ближе к концу 2019 года. Местного языка россиянка не знала и это было основной сложностью. Но весьма помогало то, что многие португальцы знают английский язык.

Говоря об отношении к русским, Екатерина рассказала, что местные жители весьма дружелюбны и готовы помочь. При этом все русскоязычные для них являются русскими, неважно, россияне ли они, украинцы, молдаване или белорусы. Никакого «понаехали тут», как сообщила Екатерина, в Португалии нет, и это очень приятно. Также она отметила, что если вести себя прилично, то всё будет хорошо.

Недавно россиянин, побывавший в Германии, рассказал, как здесь относятся к жителям России и Украины. Как он отметил, отношение к украинцам более негативное.