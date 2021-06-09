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Российский турист, отправившийся в Германию, притворился украинцем, чтобы узнать, как относятся к этой стране местные жители.

Он рассказал, что эта идея возникла спонтанно. Внезапно выяснилось, что в Германии многие разговаривают на русском языке, поэтому путешественник решил узнать, к кому немцы относятся лучше – к россиянам или украинцам.

По словам жителей Германии, украинцы приезжают в страну значительно чаще, так как им не нужна виза для въезда. На территории ФРГ они могут оставаться до 3 месяцев, благодаря чему они находят работу и остаются на более длительный срок.

Россияне если и приезжают на работу, то занимают высокие должности, конкуренция на которые минимальна. А вот с украинцами немцам приходится бороться за рабочие места. Именно из-за этого местные недовольны все увеличивающимся потоком мигрантов, прибывающих с Украины.

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