Специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос и узнали, какую сумму жители России собираются выделить на летний отдых.

Что касается путешествий за границу, то в сумму в 20-40 тысяч рублей хотят уложиться 12% респондентов, а 0,8% россиян хотят потратить менее 20 тысяч рублей. 21,5% россиян собираются потратить 40-60 тысяч рублей. 15,4% хотят потратить 60-80 тысяч рублей, а 80-100 тысяч рублей приготовили 6% опрошенных.

На отдых на территории России 20-40 тысяч рублей на отдых готовы отдать 23,5% жителей России, менее 20-ти тысяч – 5,8% респондентов. 30,5% путешественников собираются потратить 40-60 тысяч рублей. Потратить побольше – в пределах 60-80 тысяч рублей готовы 11,5% россиян, а 3,9% опрошенных подготовили 80-100 тысяч рублей на каждого человека.

Недавно врач рассказал о людях, которым стоит отказаться от отдыха на море. Речь идёт о людях с некоторыми проблемами со здоровьем.