Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, заявил, что части людей нельзя отдыхать на море. Его слова передаёт издание «РИА Новости».

По словам медика, это касается людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Так, как он указал, отдых на море запрещён людям с проблемами с лёгкими. Как отмечается, дальняя поездка и резкая смена климата являются для организма стрессовой ситуацией, и на адаптацию уйдёт некоторое время. Также Тяжельников рекомендует людям, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед поездкой на море посоветоваться с врачом.

Кроме того, он сообщил, что наиболее полезным отдых на море будет для людей, проживающих в средней полосе и северных районах. На таком отдыхе они смогут пополнить запасы йода и ощутить благотворное влияние солей и минералов.

Недавно в Египте установили минимальную стоимость проживания в отелях. Так, в отеле с четырьмя звёздами плата за проживание одного человека за сутки должна составлять не менее 28 долларов.