С 1 июля в России изменяются некоторые законы. Об основных изменениях рассказывает «Российская газета».

Как отмечается, регионы могут ввести налог для самозанятых. Сейчас среди 85 регионов России такая возможность есть только у 23 регионов. О том, будут ли они соглашаться, регионы решают сами. Возраст для регистрации самозанятых по поручению Путина планируется снизить до 16 лет.

Кроме того, пенсионерам, которые опекают несовершеннолетних детей, вернут индексацию страховых пенсий.

Цены на ЖКУ с июля вырастут. Повышение составит 2,4-6,5% в зависимости от региона. Кроме того, указывается, что со следующего месяца энергетические компании будут за свой счёт проводить обслуживание, ремонт и замену электросчётчиков.

Также указывается, что справку об инвалидности для получения выплат и госуслуг больше не нужно будет предоставлять – уполномоченные органы будут запрашивать её сами при помощи электронного реестра. Выдавать автомобильные знаки «Инвалид» больше не будут, но нужно будет вносить свой автомобиль в специальный реестр.

Ранее мы рассказывали о новом пособии, которое могут оформить беременные, а также родители-одиночки. Подать заявление на получение пособия они смогут уже с 1 июля.