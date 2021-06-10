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В издании «Известия» сообщили, что «Военно-строительной компанией» была привлечена кредитная линия в размере 3 миллиардов 985 миллионов рублей для завершения постройки самого северного аэродрома РФ.

Речь идет об авиабазе Нагурское, расположенной на арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа. Отмечается, что ранее на возведение этого военного объекта уже потратили почти 5 миллиардов рублей. В результате он станет одним из наиболее дорогостоящих проектов России, реализуемых на территории Арктики.

Дополнительные денежные средства будут направлены на постройку новой инфраструктуры, предназначенной для базирования различных боевых самолетов, включая Ту-95МС и Су-34. Соответствующий государственный контракт был подписан еще в начале текущего года. Он будет исполнен до конца 2023 года.

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