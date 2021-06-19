Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

23 июня в Минске начнется международная выставка вооружений и техники MILEX 2021, на которой будет представлено и новейшее российское оружие. Процесс подготовки экспозиции РФ в Белоруссии возглавляет компания Рособоронэкспорт.

Возглавляющий ее Александр Михеев заявил, что Россия намерена углублять сотрудничество с Беларусью в области производства оружия. В настоящий момент заключаются новые соглашения о реализации совместных проектов, предполагающих увеличение объемов производимого вооружения.

Михеев также отметил, что компания предложила Минску не только поставки российского вооружения в страну, но еще и обучение его использованию. По словам главы Рособоронэкспорта, необходимо синхронизировать эти процессы, чтобы сделать их более эффективными.

Помимо этого, Михеев отметил, что Москва и Минск будут реализовывать совместные проекты в индустриально-технической сфере, постепенно наращивая взаимодействие.

Вам может понравиться

Баранец “разнес в пух и прах” новейший украинский беспилотник

Вместо современного оружия Украина разрабатывает только видеоролики, характеристики и амбиции, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он рассказывает о новом беспилотнике, который Киев представил на выставке «Оружие и безопасность-2021». На этом

Баранец пригрозил США “Мертвой рукой” в ответ на видеозапись с захватом Курильских островов

Демонстрационная видеозапись, на которой Соединенные Штаты показали миру автономную пусковую установку во взаимодействии с РСЗО HIMARS, изображает силовой захват Курильских островов. Однако в реальной войне он вряд ли пройдет так

Отдохнувшие в Абхазии россияне рассказали о грубом отношении к туристам

Россияне, которые решили провести отдых в Абхазии, рассказали о грубом отношении к туристам. Об этом сообщила руководитель компании «Дианик Тур» Диляра Кудряшова. По словам сотрудницы турагенства, она занималась размещением туристов,
  • Анна
  • 16.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июня – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 19 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 19 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 19 июня – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 19 июня – ясно, до 28 °C |