23 июня в Минске начнется международная выставка вооружений и техники MILEX 2021, на которой будет представлено и новейшее российское оружие. Процесс подготовки экспозиции РФ в Белоруссии возглавляет компания Рособоронэкспорт.

Возглавляющий ее Александр Михеев заявил, что Россия намерена углублять сотрудничество с Беларусью в области производства оружия. В настоящий момент заключаются новые соглашения о реализации совместных проектов, предполагающих увеличение объемов производимого вооружения.

Михеев также отметил, что компания предложила Минску не только поставки российского вооружения в страну, но еще и обучение его использованию. По словам главы Рособоронэкспорта, необходимо синхронизировать эти процессы, чтобы сделать их более эффективными.

Помимо этого, Михеев отметил, что Москва и Минск будут реализовывать совместные проекты в индустриально-технической сфере, постепенно наращивая взаимодействие.