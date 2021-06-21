В ходе целого ряда последних учений армии США отрабатывались действия с роботизированными боевыми машинами, с осуществлением роботами стрельб из пулеметов, гранатометов и противотанковых ракет по целому ряду целей. По мнению эксперта американского военного издания Warrior Maven Криса Осборна, интеграция парка вооруженных наземных дронов для поддержки будущей армии, является ключевым элементом, изменяющим тактику современной сухопутной армии в рамках развиваемой концепции «междоменных боевых операций».

«Мы действительно стреляли по этим роботам боевыми пулями. То, что мы доказали до сих пор, действительно захватывает – не только то, что роботы работают очень хорошо, но и полезная нагрузка точна и эффективна», – отметил генерал-майор Росс Коффман, руководящий применением боевых наземных дронов следующего поколения – группой Army Futures Command.

Испытания обстрелом были проведены с моделями дронов, разрабатываемых по программам Combat Vehicle Light и Robotic Combat Vehicle Medium. В обе эти взаимосвязанные, но различные по функционалу программы армейских боевых роботов предполагается ввести новые уровни автономии, оружие атаки и наблюдения для наземных войск, дошедших до контакта с противником.

По словам Коффмана, во время боевых испытаний характеристики интеграции датчиков, полезной нагрузки и оружия даже превзошли ожидания. «Мы наблюдаем повышенную стабильность или увеличенную дальность действия, чего раньше не предполагали, – отметил он.

Коффман объяснил, что план состоял в том, чтобы использовать роботов в тактических миссиях с солдатами, чтобы затем сообщить вышестоящим армейским командирам о том, каким образом они могут использоваться наиболее эффективно. Как предполагается, новые армейские роботы будут значительно расширять поле боя, обеспечивать более рассредоточенные операции, доставлять боеприпасы, взаимодействовать с воздушными и наземными дронами, вести наблюдение за зонами повышенного риска и даже стрелять из оружия для атаки под руководством человека – все факторы, которые заставляют армию к разрабатывать новые виды концепций для традиционных маневров с использованием общевойсковых вооружений.

Ожидается, что беспилотные системы и вооруженные роботы, которые все чаще становятся доступными с помощью ИИ, значительно изменят боевые маневры не только благодаря удержанию самих солдат на более безопасных расстояниях, но и ускорению сбора, обработки и передачи важных, чувствительных ко времени разведывательных данных во время войны. Таким образом, предпосылка к пилотируемому и беспилотному взаимодействию – быстро развивающаяся концепция, которую армия быстро выводит на новый уровень, стреляя из пулеметов, противотанковых ракет Javelin и гранатометов по целям с боевых роботов в ходе учений с боевой стрельбой.

Как пояснили армейские разработчики, роботы работают так же или лучше, чем ожидалось, с точки зрения демонстрации способности интегрировать широкий спектр оружейных приложений и использовать передовую компьютерную обработку для сбора и организации быстрых поступающих данных.

Интегрированная концепция, которая становится мультидоменной, заключается в использовании беспрецедентных скоростей обработки информации, которые стали возможны благодаря компьютерным алгоритмам, наделенным возможностями искусственного интеллекта, и соединению с этими способностями и атрибутами, уникальными для человеческого познания, посредством пилотируемой-беспилотной команды.

«Это максимизирует то, что люди делают лучше всего, и максимизирует то, что лучше всего делают машины. Но у нас есть и дополнительные задачи, которые могут выполнять роботы », – отметил генерал-майор Коффман.

Он пояснил, как роботы могут выполнять наступательные или оборонительные задачи в зависимости от того, как именно развивается боевой сценарий. По его словам, традиционный общевойсковой маневр, который приближается к бою с переплетенным сочетанием приложений интеграции, таких как артиллерия, поддержка с воздуха, дальние наземные стрельбы, боевые механизированные бронированные машины и спешенные солдаты, которые действуют синхронно и согласованно друг с другом.

Крис Осборн заключает: хотя эта концепция по-прежнему в значительной степени обеспечивает концептуальную основу для современных адаптаций боевых дронов, будущие стратегии общевойскового маневра, вероятно, будут расширяться по охвату и применению, чтобы включать гораздо более обширную – рассредоточенную, но объединенную в сеть область боевых действий.

Возможно, важнее всего то, что роботы, вооруженные оружием, датчиками дальнего наведения с высоким разрешением и анализом данных с поддержкой ИИ, будут способствовать большему количеству междоменных функций, в которых особенности наведения могут передаваться от наземных роботов до вооруженных дронов, вертолетов, поддерживающих пилотируемые автомобили или даже истребители.