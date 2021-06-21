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Отдельные меры, которые предпринимались в качестве антикризисных в период пандемии сохранятся и после ее завершения, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с депутатами российского парламента седьмого созыва он отметил, что некоторые нововведения будут носить бессрочный характер.

Так, скорее всего сохранится уменьшенная в два раза страховая ставка для среднего и малого бизнеса. Ее снижение стало одной из мер, призванных избежать экономического кризиса еще в самом начале пандемии.

Ранее глава государства также заявлял, что льготная ипотека, которая также носила антикризисный характер, может быть продлена еще на 12 месяцев. Но раз эта мера была временной, ставку все же требуется поднимать.

Напомним, что в ходе встречи с депутатами Владимир Путин также упомянул обострение ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде российских регионов. Оно спровоцировано появлением в РФ индийского варианта патогена.

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