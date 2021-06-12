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Владимир Путин, российский лидер, отметил, что оказание поддержки другим странам с помощью вакцины от COVID-19 является ответственностью России перед остальным миром как крупной научной державы.

Согласно его словам, силу российской науки удалось показать в предыдущем году, когда жители Земли ожидали от ученых создания защиты от коронавирусной инфекции. В результате именно российские специалисты смогли добиться успеха на данном поприще, разработав эффективную вакцину от болезни.

Президент РФ напомнил, что препарат был создан за максимально короткий промежуток времени, что дало возможность России обеспечить им не только собственное население, но и помочь множеству других стран. В настоящее время «Спутник V» одобрен в 65 государствах планеты.

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