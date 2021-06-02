Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов прокомментировал переход птичьего гриппа N10N3 к человеку.

Как отмечается, это заболевание у птиц впервые было зафиксировано в 1979 в Гонконге. С тех пор его выявляли у птиц по всему свету, но переход болезни на человека не происходил. Однако всё же был выявлен единичный на данный момент случай перехода птичьего гриппа N10N3 на человека.

По словам Щелканова, это необычная ситуация. Он отметил, что для вирусов существует вероятность перехода между разными видами, однако этот шанс у каждого вируса свой. Ранее специалисты не предполагали, что N10N3 сможет перейти к человеку.

Согласно заявлению Павла Волчкова, который является руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ, возможность такого перехода способна привести к пандемии даже хуже коронавируса. Кроме того, он считает, что раньше подобных случае заражения специалисты просто не видели, так как диагностические методы были менее точны.

В Китае на днях пригрозили совершить по США ядерный удар. Причиной стали обвинения в лабораторном происхождении коронавируса.