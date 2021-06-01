Если Соединенные Штаты продолжат безосновательно обвинять Китай в распространении коронавирусной инфекции, он может нанести по ним ядерный удар, пишет издание The Global Times. Для этой цели КНР уже сейчас нужно начинать увеличивать численность стратегического вооружения.

Автор публикации Ху Сицзин заявляет, что из-за резкой смены позиции президента США Джо Байдена по вопросу лабораторного происхождения коронавируса между Соединенными Штатами и Китаем может вспыхнуть настоящая война. Поэтому Поднебесная должна быть готова к этой интенсивной схватке.

Первым делом нужно увеличить количество уже имеющихся на вооружении МБР Dongfeng-41, а также разработать новейшее ядерное оружие.