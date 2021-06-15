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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нагорный Карабах после участия в саммите НАТО.

Как сообщается, Эрдоган решил побывать на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана в результате военных действий прошлого года. Вместе с ним в Нагорный Карабах прибыл и глава Азербайджана Ильхам Алиев. По имеющейся информации, президенты двух стран осмотрели достопримечательности, также Алиев рассказал Эрдогану о проводимых здесь боевых действиях.

Согласно заявлению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Эрдоган «направляется в древнюю культурную столицу Азербайджана». Визит, как отмечается, продлится два дня, он должен «подчеркнуть» победу, которая была здесь достигнута. Также указывается, что взаимодействие Турции и Азербайджана будет ещё глубже и прочнее.

Со стороны Армении этот визит вызвал крайне негативную реакцию.

Недавно президент Армении Армен Саркисян заявил, что война в Нагорном Карабахе ещё не закончена, так как не подписан мирный договор. Об этом он заявил во время визита в Казахстан.

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