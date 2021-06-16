Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нецензурно высказался в отношении министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Как сообщается, Джонсон назвал министра «совершенно безнадёжным», использовав также нецензурное слово. Произошло это ещё в марте 2020 года, когда Джонсон проводил обсуждение ситуации насчёт коронавируса и проведения тестирования на выявление инфекции. При этом публично премьер негативно в отношении Хэнкока не высказывался.

Известно об этом инциденте стало после слов Доминика Каммингса – экс-советника Джонсона. Кроме того, Каммингс сообщил, что Джонсон пытается «переписать ситуацию», чтобы защитить главу минздрава. Он считает, что Джонсону доверять по поводу коронавируса или других важных вопросов нельзя. Также Каммингс заявил, что если Хэнкок продолжит курировать систему здравоохранения, это приведёт к катастрофе.

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