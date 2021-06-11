Джо Байден, лидер Соединенных Штатов, в ходе выступления перед военными британских ВВС оговорился, оскорбив тем самым летчиков другого государства.

Отмечается, что президент США обратился к британским пилотам, произнеся аббревиатуру RFA, которой обозначаются подразделения Вспомогательного Королевского флота. В действительности он должен был произнести аббревиатуру RAF (Королевские Военно-воздушные силы).

Данную ошибку Байден сделал, когда рассказывал о крепких взаимоотношениях между армиями Британии и США. В СМИ при этом отмечают, что глава американского государства уже не впервые допускает подобную ошибку. К примеру, в середине весны он произнес нецензурное слово, когда попытался сказать «нацистские флаги».