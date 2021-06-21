В польском издании Gazeta Krakowska сообщили, что уже через 8-9 лет в Кракове каждый 4-й местный житель окажется украинцем.

Польские журналисты в материале ссылаются на Ольгу Менко, редактора украиноязычного сайта UAinKrakow.pl, действующего в Польше. Она отмечает, что представляет около 80 тысяч граждан Украины, приехавших в польский город, чтобы учиться или работать. Многие из них прибыли вместе со своими семьями.

В статье указывается, что если приток иностранных граждан не изменится, то в ближайшие годы население Кракова будет на 25% состоять из украинцев. В связи с этим журналисты задались вопросом о наделении политических прав приезжих, ведь они платят налоги в Польше и сохраняют ее пенсионную систему.