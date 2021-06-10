Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), изучают дело 17-летнего Энтони Томпсона, застреленного полицейским в городе Ноксвилл, штат Теннесси. При необходимости активисты готовы оказать правовую помощь семье подростка.

Энтони Дж. Томпсон — младший был убит офицером в школе города Ноксвилл, штат Теннесси, 14 апреля в ходе перестрелки. Со слов правоохранителей, школьник был вооружен и ранил одного из них, однако позже экспертиза установила, что пуля была выпущена не из пистолета подростка.

Смерть Томпсона возмутила жителей Ноксвилла. Сотни людей вышли на улицы с требованием опубликовать кадры с нательной камеры полицейского. В настоящее время по данному делу ведется расследование.

Фонд борьбы с репрессиями был создан как некоммерческая правозащитная организация при поддержке российского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией сотрудники ФБР видят борьбу с полицейским насилием по всему миру и помощь активистам, которые защищают права людей, пострадавших от полицейского произвола.