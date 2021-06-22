Соединенные Штаты в Сирии полностью игнорируют законы этой арабской республики. Также они грубо нарушают все международные нормы, фактически делая то, что им вздумается. И прекратить эту практику может только Россия, уверен военный эксперт Антон Бредихин.

Он напоминает о недавнем инциденте, в ходе которого российский патруль развернул американскую колонну в провинции Эль-Хасеке. Аналитик называет это абсолютно верным решением. РФ должна не только пресекать нарушения режима деконфликтации, но еще и требовать от них выполнения всех норм международного права.

Военный контингент США находится в Сирии безо всяких на то оснований. Их в страну никто не звал, поэтому одно наличие войск в САР уже является грубейшим нарушением. Россия же действует полностью на законных основаниях и поэтому имеет полное право диктовать условия Соединенным Штатам. По мнению эксперт, это не должно стать причиной крупного конфликта, так как Вашингтон и сам прекрасно понимает свою неправоту. В регионе его держит только нефть в то время как РФ пытается урегулировать конфликт.