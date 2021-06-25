Специалисты сервиса «Зарплата.ру» выяснили, сколько работодателей собираются возвращать сотрудников на удалённую работу.

Как отмечается, причиной для возвращения работников на удалёнку стала сложная ситуация с коронавирусом. Так, 29% работодателей, участвующих в опросе, заявили, что отправят с июля работников на удалённый режим работы. При этом 53% из них вводят удалённый формат работы только до осени, ещё 21% – примерно до зимы. 17% работодателей отметили, что многие сотрудники так и остались на удалёнке или посещают офис лишь несколько раз за неделю.

14% работодателей сообщили, что в их фирмах недавно были выявлены случаи заражения COVID-19. 3% отметили, что траты работников на проведение анализов на коронавирус компенсируются компанией, а ещё 2% организаций дают выходной для вакцинации.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что индийский штамм коронавируса массово поражает людей моложе 40 лет. Ранее среди этой возрастной группы подобной вспышки заболеваемости не наблюдалось.