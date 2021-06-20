Индийский штамм коронавируса, добравшийся до российской столицы массово поражает людей моложе 40 лет. С момента пандемии в этой возрастной группе подобного количества заразившихся еще не фиксировалось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал главной причиной такого изменения «тактики» коронавирусной инфекции появление в России штамма «Дельта». Также с наступлением тепла многие москвичи расслабились после резких вспышек заболеваемости зимой и весной, что сразу же негативно повлияло на санитарно-эпидемиологическую обстановку в столице.

В минувшую субботу Собянин заявил, что единственным способом сдержать сейчас стремительное распространение коронавирусной инфекции является массовая вакцинация. Он призвал москвичей активнее делать прививки, чтобы защититься от Covid-19. Кроме того, мэр отметил, что требования по соблюдению всех карантинных мер остаются в силе.