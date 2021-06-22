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Министерство обороны США планирует сократить количество истребительных эскадрилий и систем противоракетной обороны, развернутых на Ближнем Востоке, поскольку США стремятся уменьшить свое присутствие в регионе, сообщает The Wall Street Journal.

Министр обороны Ллойд Дж. Остин III проинформировал Саудовскую Аравию о том, что США намерены вывести системы противовоздушной и противоракетной обороны THAAD (также известную как «Терминал высокогорья») и Patriot, а также несколько самолетов-истребителей. США также отправят домой истребители и системы ПВО/ПРО из Ирака, Кувейта и Иордании, сообщает WSJ.

Официальный представитель Пентагона Джон Ф. Кирби отметил, что, американские системы ПРО «нередко» перемещаются между разными театрами военных действий или отправляются в США для обслуживания. Решение о выводе систем противоракетной обороны и самолетов было принято в связи с тем, что Пентагон стремится сместить свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, Китай и Россию, а также в связи с тем, что военные работают над полным выводом войск из Афганистана к сентябрю.

Джон Ф. Кирби заявил, что вывод этих вооружений означает «возвращение к более традиционному для региона уровню защиты». При бывшем президенте Дональд Трампе США активно развернули оборонительные системы, а также войска, эскадрильи реактивных истребителей и военно-морские корабли для поддержки своей кампании максимального давления против Ирана.

Как уточнило официальное издание Ассоциации ВВС США Air Force Magazine, Пентагон разместил истребители, систему THAAD и батареи «Пэтриот» на авиабазе «Принц Султан» близ Эр-Риада в Саудовской Аравии в октябре 2019 года после нападений на страну сил йеменской оппозиции, поддерживаемых Ираном. Тогдашний министр обороны Марк Т. Эспер сказал, что эти развертывания должны были «обеспечить и усилить оборону Саудовской Аравии».

Развертывание американских истребителей в Саудовской Аравии осуществлено силами военного и летного персонала 203-й оперативной инженерной эскадрильи ВВС США, известной как RED HORSE («Красная лошадь»). Это подразделение постоянно базируется в Вирджиния-Бич и в оперативном отношении подчинено Национальной гвардии Вирджинии.

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