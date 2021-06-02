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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» получит боеприпасы-невидимки, способные уклоняться от ракет противника. Кроме того, они будут летать по баллистической траектории.

В Минобороны России сообщили, что эти ракеты разрабатываются с 2016 года. В 2020-м прошли первые испытания на полигоне Капустный Яр, в результате которых было подтверждено соответствие боеприпасов всем заявленным характеристикам. Так, дальность поражения целей составляет 500 километров.

Для малозаметности ракеты разработчики использовали специальное радиопоглощающее покрытие. В настоящий момент стартовал последний этап в создании боеприпасов, после чего они поступят на вооружение.

Военное ведомство также заявляет, что новые ракеты будут использоваться не только в ОТРК «Искандер», но еще и на оперативно-тактических и дальних бомбардировщиках Су-34 и Ту-22М3. С их помощью боевые самолеты смогут эффективно прорываться сквозь эшелонированную противовоздушную оборону противника.

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