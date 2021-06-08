Голландский судья Хендрик Стейнхейс, который ведет процесс об упавшем в 2014 году на Донбассе малазийском Боинге, рассказал о судьбе пассажиров, тела которых до сих пор не найдены.

Он отметил, что эти пассажиры однозначно попали на самолет, так как службы аэропорта имеют в наличии их посадочные талоны. Эта информация была получена в ходе расследования, специально проведенном представителями правоохранительных органов.

Также Стейнхейс заявил, что на месте падения пассажирского лайнера найдены останки 296 человек, которые удалось идентифицировать. Все они ранее были перевезены в Голландию и проверены на наличие предметов, которые могли бы пролить свет на точные причины крушения.

Напомним, что катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малазийский Боинг потерпел крушение на востоке Украины. Предполагается, что он был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».